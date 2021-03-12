Демонтаж здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге завершится к 20 апреля

Сейчас на Декабристов, 20 наблюдаются горы строительного мусора. Фото: Павел Ворожцов

Работы по сносу бывшего техникума (ПРОМЭКТа) на Декабристов, 20 планируют завершить до 15-20 апреля. С территории также будет вывезен строительный мусор.

Об этом "Областной газете" рассказал представитель собственника - корпорации "Маяк".

"Сроки демонтажа и вывоза строительного мусора по согласованному проекту составляли два месяца. Из- за приостановки они изменились. Если не возникнет ничего непредвиденного, то ориентировочно до 15-20 апреля завершим работы", - сообщил вице-президент корпорации Олег Мошкарев.

Он также прокомментировал ситуацию с повреждением стены у примыкающего здания по ул. Красноармейская, 78. Ремонт будет проведён, когда позволит температурный режим.

Ранее "Облгазета" писала, что демонтажом здания занимается ООО "Средний Урал". С ними ООО "Специализированный застройщик "Дом" заключило договор подряда.

Снос здания, в котором раньше располагался Уральский областной промышленно-экономический и кооперативный техникум, а в последние годы размещались офисы, начался в начале года. В корпорации "Маяк" утверждали, что здание опасно для дальнейшей эксплуатации. Общественники за несколько дней до сноса подняли тревогу, из-за этого работы приостанавливались. "Облгазета" показывала, как идёт демонтаж.

Читайте также:

"Без ярких признаков конструктивизма": почему здание ПРОМЭКТа не стало памятником?