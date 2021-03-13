Юбилей Свердловского рок-клуба, ажиотаж у садоводов и рост инфляции: самое интересное в номере за 13 марта

Доброе утро, дорогие читатели! 15 марта исполнится 35 лет со дня создания организации, ставшей, несмотря на краткость своего существования, символом не только места, но и времени – Свердловского рок-клуба.

У Свердловского рок-клуба есть точная дата рождения – 15 марта 1986 года, но нет единого мнения, что считать датой прекращения его существования. Считается, что официальное объявление о закрытии СРК его бессменный президент Николай Грахов сделал в октябре 1991 года, хотя и до этого рок-жизнь на Среднем Урале уже существовала всё более сама по себе.

На дворе ещё только март, но в садовых магазинах уже настоящий ажиотаж. Уральские дачники в преддверии нового сезона активно скупают разные садовые товары. Журналисты «Облгазеты» побывали в одной из таких «точек притяжения» уральских садоводов и узнали, что они сейчас приобретают и изменились ли цены на дачный ассортимент.

В феврале годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 5,72 процента. Последний раз такого высокого уровня показатель достигал более четырёх лет назад: в декабре 2016 года он составлял 5,78 процента.