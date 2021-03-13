Провожаем зиму с медведем и скоморохами: программа масленичных гуляний в ЦПКиО Екатеринбурга

Главное событие праздника ‒ сожжение шестиметрового чучела ‒ пройдёт на центральной площади ЦПКиО в 18:00 14 марта. Фото: Галина Соловьёва.

В ЦПКиО Екатеринбурга стартовала праздничная программа. В парке с размахом провожают зиму.

В эти минуты медведица Вятка из программы всемирно известной династии Филатовых даёт старт масленичным гуляниям ‒ ест первый свежеиспечённый блин. Перед посетителями предстанут и другие артисты цирка. Уже завтра можно будет увидеть номера с клоунами и дрессированной собачкой.

Кроме того, в оба дня на Масленице выступят ходулисты из перфоманс-шоу "Гулливер" и задорные скоморохи из проекта "Чудеса". Спектакли для семейной аудитории покажут Коляда-театр и арт-дуэт "Zazou". Ансамбль "Иван да Марья", фолк-группа "Солнцеворот" и другие исполнители "наполнят" парк музыкой.

Для самых удалых подготовлены молодецкие забавы: кулачный бой, перетягивание каната, бой мешками, метание валенка, поднятие 16-пудовой гири. Центральным событием станет взятие снежной крепости (17:00 13 марта). В баталии могут принять участие гости старше 18 лет. Можно попробовать свои силы и в покорении масленичного столба. Самые ловки получать призы.

Главное событие праздника ‒ сожжение шестиметрового чучела ‒ пройдёт на центральной площади ЦПКиО в 18:00 14 марта.

Подробная программа и карта масленичных гуляний ‒ на сайте парка.

Добавим, 14 марта до ЦПКиО Екатеринбурга пустят дополнительные трамваи.

Ранее "Областная газета" рассказывала, на каких площадках Свердловской области ещё пройдут масленичные гуляния.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области напомнили о главных правилах сжигания чучела Масленицы.