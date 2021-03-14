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14 марта 2021, 15:40

Оперный театр в Екатеринбурге отреставрируют за 11,8 миллионов

Театр оперы и балета

Все работы должны быть завершены к 1 сентября. Фото: Владимир Мартьянов.

Екатеринбургский академический театр оперы и балета ищет подрядчика для выполнения реставрации и ремонта фасада здания. Все работы должны быть завершены к осени 2021 года.

Средства на реконструкцию будут выделены из федерального бюджета, а начальная цена контракта составляет 11 866 257 рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, в обязанности подрядчика входит: ремонт участков фасада, в частности, удаление трещин, реставрация фонарных столбов, барельефов, кровли и скульптурной композиции "Музы", а также укрепление балконов. Кроме того, в планируется обновление цвета фасада театра.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта, а все работы должны быть завершены к 1 сентября 2021 года. Отдельно отмечается, что ремонт театра не должен затруднять вход зрителей в здание через главный вход.

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Областная газета Свердловской области

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