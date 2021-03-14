Показываем и рассказываем, как в Екатеринбурге провожали зиму

За зрелищем наблюдали около 5 тысяч человек, по подсчётам фотокорреспондента "Областной газеты". Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 14 марта отпраздновали Масленицу. Посмотреть на сжигание чучела и проводить зиму в парк Маяковского пришли тысячи горожан.

Масленичные гуляния в ЦПКиО начались с 11:00. Праздничная программа была рассчитана до 19:00. В парке гостей встречали аттракционы, качели и большая ледяная горка, а также точки общепита. Особой популярностью у горожан пользовались блины и шашлыки. К палаткам с этими лакомствами выстраивались очереди.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Для детей на открытом воздухе организовали показ мультфильмов, вместе с родителями они расположились на соломенных "пуфиках" в фан-зоне. Кроме того, в одном из павильонов работала ярмарка мастеров "Иван-да-Марья" с мастер-классами по лепке из глины и на гончарном круге, изготовлению леденцов и росписи пряников.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Взрослые и дети могли посоревноваться также в ловкости и силе. Традиционно самые смелые мужчины могли попытать удачу - забраться на вершину высокого деревянного столба и получить заслуженный приз.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Главное мероприятие - сжигание Чучела, олицетворяющего зиму, началось ближе к вечеру. Горящее Чучело было окружено забором, за которым за зрелищем наблюдали около 5 тысяч человек, по подсчётам фотокорреспондента "Областной газеты".

Фото: Павел Ворожцов

После масленичных гуляний екатеринбуржцы отправились домой. Многие рассчитывали, что быстро доберутся до дома на общественном транспорте, однако пассажирам трамваев сначала пришлось помёрзнуть на остановках, а потом выдержать давку в вагонах. Тут уже о коронавирусном дистанционном режиме речи не было.

Фото: Павел Ворожцов

К сожалению, праздник завершился несчастным случаем. На мужчину упал металлический щит, предварительно, из-за сильного порыва ветра. Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.