Показываем и рассказываем, как в Екатеринбурге провожали зиму

В Екатеринбурге 14 марта отпраздновали Масленицу. Посмотреть на сжигание чучела и проводить зиму в парк Маяковского пришли тысячи горожан.
Масленичные гуляния в ЦПКиО начались с 11:00. Праздничная программа была рассчитана до 19:00. В парке гостей встречали аттракционы, качели и большая ледяная горка, а также точки общепита. Особой популярностью у горожан пользовались блины и шашлыки. К палаткам с этими лакомствами выстраивались очереди.
Для детей на открытом воздухе организовали показ мультфильмов, вместе с родителями они расположились на соломенных "пуфиках" в фан-зоне. Кроме того, в одном из павильонов работала ярмарка мастеров "Иван-да-Марья" с мастер-классами по лепке из глины и на гончарном круге, изготовлению леденцов и росписи пряников.
Взрослые и дети могли посоревноваться также в ловкости и силе. Традиционно самые смелые мужчины могли попытать удачу - забраться на вершину высокого деревянного столба и получить заслуженный приз.
Главное мероприятие - сжигание Чучела, олицетворяющего зиму, началось ближе к вечеру. Горящее Чучело было окружено забором, за которым за зрелищем наблюдали около 5 тысяч человек, по подсчётам фотокорреспондента "Областной газеты".
После масленичных гуляний екатеринбуржцы отправились домой. Многие рассчитывали, что быстро доберутся до дома на общественном транспорте, однако пассажирам трамваев сначала пришлось помёрзнуть на остановках, а потом выдержать давку в вагонах. Тут уже о коронавирусном дистанционном режиме речи не было.
К сожалению, праздник завершился несчастным случаем. На мужчину упал металлический щит, предварительно, из-за сильного порыва ветра. Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.