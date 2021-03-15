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15 марта 2021, 10:41

Евгений Куйвашев отказался от подарков на юбилей ради здоровья 15 детей

сбор денег на лечение детей

Евгений Куйвашев в качестве подарка предпочёл помощь детям. Фото: страничка в соцсетях.

16 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает свой юбилей. Ему исполняется 50 лет. Традиционно вместо подарков он просит всех желающих пожертвовать деньги на лечение детей.

По словам главы региона, в поддержке нуждаются 15 детей, которые борются с разными заболеваниями.

"Давайте поможем им. Для меня это станет лучшим подарком", – заявил он в Instagram.

Евгений Куйвашев также отметил, что за шесть лет удалось собрать более 53 млн рублей. Эти деньги пошли на помощь полсотни детей – "сделали счастливее десятки семей".

Напомним, в прошлом году губернатору Свердловской области удалось собрать 30 920 188 рублей на лечение 15 детей. В благотворительные фонды, куда нужно было перечислять деньги, приходили чеки по 100 и по 500 рублей. 

"Понемногу, всем миром, мы смогли помочь семьям. И это действительно лучший подарок, который я мог получить на день рождения!"  – сказал он тогда.

Областная газета Свердловской области

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