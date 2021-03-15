Михаил Мишустин утвердил третий этап программы туристического кешбэка

Условия программы туристического кешбэка на третьем этапе останутся прежними. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении программы туристического кешбэка за путешествия по России. Сроки продажи туруслуг, за которые можно будет вернуть часть средств, Ростуризм объявит до конца марта.

По словам председателя Правительства РФ, условия программы туристического кешбэка на третьем этапе останутся прежними: минимальный срок тура и проживания в гостинице – двое суток, максимальная сумма средств для возврата – 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк можно получить только при оплате путешествия картой "Мир" – деньги поступят на счёт автоматически в течение пяти дней с момента оплаты, сообщается на сайте кабмина.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году с целью поддержать туристическую отрасль в период пандемии коронавируса. Её первый этап прошёл в августе 2020 года. На втором этапе покупать туры и бронировать отели можно было с 15 октября по 5 декабря, а само путешествие – осуществить до 10 января.

За это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

Напомним, что третий этап программы Михаил Мишустин анонсировал в прошлый четверг.

"Мы выделим 2 млрд рублей на продолжение программы. Её новый этап начнём уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", - заявил премьер-министр в ходе заседания Правительства РФ 11 марта.

Читайте также:

Свердловчане планируют летний отдых, несмотря на похудевшие кошельки.

Кешбэк за туры по Уралу: как вернуть 5, 10 и 15 тысяч рублей за отдых на родине?