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15 марта 2021, 16:20

Картографы создали онлайн-карту возраста домов Екатеринбурга

Карта возраста домов

Все здания на карте окрашены в цвета самых ярких уральских самоцветов: пирита, золота, яшмы, родонита, аметиста, чароита, сапфира, изумруда и аквамарина. Фото: сайт how-old-is-this.house.

Картографы из Екатеринбурга сделали интерактивную карту с указанием возраста домов уральской столицы. Ранее они создали аналогичные карты для Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Казани.

По словам автора проекта Лены Панфиловой, геометрической основой онлайн-карты стали изображения с Open Street Maps, создатели которого предоставляют самые актуальные данные о городах. Семантическое наполнение и детализированные модели зданий авторы сайта how-old-is-this.house взяли с Росреестра, информацию о культурных памятниках - на сайте Минкультуры РФ, а пробелы в годах восполняли с помощью ресурса Wikidata.

Фото: сайт how-old-is-this.house.

Проблемы возникли при сборе данных о промышленных зданиях уральской столицы.

"В результате геокодирования крупные цеха, стоящие на кадастровом учёте, упорно не превращались в точки на карте. В ходе небольшого расследования выяснилось, что все здания, расположенные на территории каждого крупного завода, имеют одинаковый адрес и не переносятся на карту автоматически. Поэтому приходилось делать это вручную", - сообщается на сайте проекта.

Все здания на карте окрашены в цвета самых ярких уральских самоцветов: пирита, золота, яшмы, родонита, аметиста, чароита, сапфира, изумруда и аквамарина. Из этих цветов состоит шкала с указанием временного промежутка, когда было построено здание. Точный возраст объекта можно узнать в описании к нему.

Фото: сайт how-old-is-this.house

Напомним, что осенью прошлого года в Интернете появился необычный портал под названием "Украденный Екатеринбург". На нём собирают информацию об участках, которые, предположительно, незаконно заняты организациями или частными лицами.

Областная газета Свердловской области

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