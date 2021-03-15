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15 марта 2021, 16:45

Сотрудница «Областной газеты» стала членом жюри чемпионата по декламации для старшеклассников

  Редакция
Победительницей отборочного тура в Екатеринбурге стала Екатерина Капустина. Фото Ксении Поповой, предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

Победительницей отборочного тура в Екатеринбурге стала Екатерина Капустина. Фото Ксении Поповой, предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

В Музее истории Екатеринбурга состоялся отборочный тур Всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21». Победительницей этапа стала 15-летняя Екатерина Капустина, ученица школы № 146.

Школьников оценивали поэт Сергей Ивкин, заведующая екатеринбургской библиотекой № 26 им. В.Г. Короленко Наталья Цурихина и советник главного редактора «Областной газеты», журналист Ирина Костерина.

Участие в конкурсе могли принять школьники от 14 до 17 лет. Они без подготовки читали вслух прозу и поэзию. В первом раунде –  отрывки из зарубежных научно-популярных произведений, во втором – русскую поэзию, в третьем – отрывки из произведений екатеринбургских авторов XIX века. Сразу после того, как участник закончил чтение, выставлялись оценки за технику и артистизм. Результаты по итогам трех раундов суммировались. В суперфинале соревновались трое лучших, по мнению членов жюри, чтецов. Ими стали Мария Мелехина (третье место), Артём Рыжков (второе) и Екатерина Капустина, получившая шанс представлять Свердловскую область на суперфинале чемпионата в Москве. Однако для этого Екатерине нужно победить в региональном отборочном этапе.

Отметим, что победитель российского финала получит 300 тысяч рублей и звание чемпиона России по чтению вслух.

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Областная газета Свердловской области

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