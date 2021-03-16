Юбилей Евгения Куйвашева, возвращение сельского врача и интервью с главой Росреестра: главное в номере за 16 марта

Доброе утро! Сегодня губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву исполняется 50 лет. Свой юбилей он встречает в статусе одного из главных аксакалов российского губернаторского корпуса.

На сегодняшний день Евгений Куйвашев возглавляет область 8 лет и 10 месяцев. Это вторая строчка в списке самых «долгои грающих» руководителей Среднего Урала. Лидирует в этом рейтинге по-прежнему Эдуард Россель, который будет сохранять свои позиции ещё как минимум 9 лет и 8 месяцев.

Доктор Людмила Чеснокова из Артинского района много лет обслуживала несколько деревень. Полгода назад ей резко увеличили нагрузку и женщина не выдержала – написала заявление об уходе. Заступиться за неё попросили местные жители. Врач принимает пациентов в любое время суток. Корреспондетов "Областной газеты" она встретила у себя дома и за одним измерила им давление и расспросила о самочувствии. Правду говорят местные жители – Людмила Чеснокова проявляет искреннюю заботу о здоровье пациентов. "ОГ" вернула на работу сельского врача.

В канун Дня работников геодезии и картографии корреспондент "Облгазеты" встретился с руководителем управления Росреестра по Свердловской области Игорем Цыганашем. Наш собеседник рассказал, как бумажные карты меняют на цифровые, почему уменьшилась площадь региона и где лучше всего кататься на сапборде.

Свердловский клуб - ревдинский "Темп-СУМЗ УГМК" впервые стал обладателем Кубка России по баскетболу. Кто привёл его к победе?