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16 марта 2021, 10:31

Людмила Бабушкина поздравила Евгения Куйвашева с 50-летием

Евгений Куйвашев

Сегодня Евгению Куйвашеву исполняется 50 лет. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 16 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает 50-летие. От имени депутатов регионального Заксобрания и от себя лично юбиляра поздравила председатель парламента Людмила Бабушкина.

В своём поздравлении Людмила Бабушкина отметила, что Евгений Куйвашев является "признанным лидером Среднего Урала, его истинным патриотом". Она отметила высокий профессионализм, опыт и мудрость главы региона.

"Вам удалось объединить усилия всех ветвей власти и институтов гражданского общества, усовершенствовать систему государственного управления для реализации прорывных проектов развития экономики, соцсферы и инфраструктуры, повышения уровня жизни уральцев", – говорится в тексте поздравления.

Председатель регионального Заксобрания пожелала губернатору успехов в деятельности на благо Свердловской области и страны, осуществления всех замыслов, а также крепкого уральского здоровья.

Ранее "Облгазета" сообщала, что Евгений Куйвашев отказался от подарков на юбилей ради здоровья 15 детей. Он призвал уральцев перечислить любую сумму в благотворительные фонды.

За шесть лет удалось собрать более 53 млн рублей. Эти деньги пошли на помощь полсотни детей.

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Областная газета Свердловской области

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