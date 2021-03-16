Площадь Свердловской области сократилась на 81 квадратный километр

В процессе описания границы по разным причинам из состава области были исключены четыре земельных участка. Фото: Павел Ворожцов.

Названа точная площадь Свердловской области. На сегодняшний день она составляет 194 226 квадратных километров.

Тремя годами ранее площадь насчитывала 194 307 кв. километров. Таким образом, сейчас она уменьшилась на 81 кв. километр.

"Ничего трагичного я здесь не вижу: регион у нас большой", – рассказал руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш в ходе интервью, которое он дал "Областной газете".

Игорь Цыганаш объяснил изданию, что ранее границы региона не имели точного координатного описания. При этом были территории, которые формально относились к региону, но фактически таковыми не являлись.

Напомним, в конце прошлого года "ОГ" писала о четырёх крупных земельных участках, которые в процессе описания границы по разным причинам были исключены из состава области. Речь идёт о следующих территориях: