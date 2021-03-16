Академический район Екатеринбурга узаконен Уставом области

По размеру территории и количеству жителей Академический будет одним из самых крупных районов Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

На прошедшем вчера пленарном заседании Законодательного собрания региона депутаты единогласно в трёх чтениях приняли закон «О внесении изменений в Устав Свердловской области».

Отмечалось, что этим документом региональный Основной закон приведён в соответствие с новыми, всенародно одобренными в июле 2020 года положениями Конституции России. В частности, из Устава исключена необходимость согласования с Заксобранием и губернатором региона кандидатуры для назначения на должность прокурора области, поскольку теперь глав надзорного ведомства в субъектах РФ назначает Президент страны после консультации с Советом Федерации.

Зато в Устав внесены положения о формировании единой системы публичной власти в регионе, включающей местное самоуправление, и закреплены новые требования к лицу, назначаемому на должность губернатора. Прописано, что главой региона может быть гражданин РФ не моложе 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, счетов и иных активов в зарубежных банках.

Среди других внесённых в региональный Основной закон поправок – положения о том, что членов Совета Федерации, представляющих нашу область в верхней палате Федерального собрания, отныне следует именовать сенаторами Российской Федерации, а сама область в установленном законодательством порядке может теперь получать бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы страны. Внесена также статья о том, что с 1 января 2023 года прекратит свою деятельность Уставный суд области.

Ну и наконец, изложенный в Уставе перечень административно-территориальных единиц Свердловской области дополнен новым (восьмым) районом Екатеринбурга – Академическим.

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