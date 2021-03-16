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Общество
16 марта 2021, 16:34

Третий этап программы туристического кешбэка стартует в России 18 марта

Самолёты

Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе международной туристической выставки MITT назвала сроки третьего этапа программы туристического кешбэка за путёвки по России. Продажа туров, за которые можно будет вернуть часть средств, начинается в ночь с 17 на 18 марта.

Зарина Догузова напомнила, что условия программы на третьем этапе останутся прежними: минимальный срок тура и проживания в гостинице – двое суток, максимальная сумма средств для возврата – 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей.

"Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня", - передаёт слова главы Ростуризма ТАСС.

Напомним, распоряжение об утверждении третьего этапа программы туристического кешбэка было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 15 марта. На продолжение программы будет выделено 2 млрд рублей.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году с целью поддержать туристическую отрасль в период пандемии коронавируса. Её первый этап прошёл в августе 2020 года. На втором этапе покупать туры и бронировать отели можно было с 15 октября по 5 декабря, а само путешествие осуществить до 10 января. За это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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