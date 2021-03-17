Вузы и рейтинги, Суздальский фестиваль анимации и скидки на проезд: главное в номере за 17 марта

Доброе утро! Рассказываем о значимых материалах свежего номера «Областная газета».

В проекте «5-100» участвовал 21 вуз, в том числе один из Свердловской области – Уральский федеральный университет. Ни одному из них не удалось войти в первые сотни мировых рейтингов. «Областная газета» попыталась разобраться, стоит ли российским вузам стремиться туда попасть, ориентируются ли студенты на рейтинги и что об этом думают в уральских высших учебных заведениях.

Сегодня в Суздале стартуют конкурсные показы Открытого российского фестиваля анимационного кино. Увидеть премьеры смогут и свердловчане - показы смотра пройдут на 39 площадках региона. В афише фестиваля представлено около двух десятков работ наших мультипликаторов, включая картину «Невьянская башня» сериала «Уральские байки» от студии анимации Инновационного культурного центра.

Скидка на оплату проезда по карте «Мир» есть, но доступна не везде. Рассказываем, где действует акция.