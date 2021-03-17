Из рабочей группы по вопросам обращения с ТКО в Свердловской области убрали Алексея Орлова и Дмитрия Дегтярёва

Внесены изменения в состав рабочей группы по вопросам обращения с ТКО в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области обновлён состав рабочей группы по вопросам обращения с ТКО. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Документом вносятся несколько изменений. В частности, из состава группы были исключены глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также скончавшийся министр АПК и потребительского рынка области Дмитрий Дегтярёв.

Их места займут первый замгубернатора региона Александр Высокинский и новый министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев. Контролировать исполнение настоящего указа вместо Орлова также будет Высокинский.

Напомним, что рабочая группа по обращению с ТКО на Среднем Урале была создана около четырёх лет назад. "Мусорная реформа" стартовала с 1 января 2019 года.

Публикуем полный текст распоряжения областного правительства, размещённый на интернет-портале правовой информации Свердловской области:

Фото: доумент