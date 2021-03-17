Из рабочей группы по вопросам обращения с ТКО в Свердловской области убрали Алексея Орлова и Дмитрия Дегтярёва

В Свердловской области обновлён состав рабочей группы по вопросам обращения с ТКО. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.
Документом вносятся несколько изменений. В частности, из состава группы были исключены глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также скончавшийся министр АПК и потребительского рынка области Дмитрий Дегтярёв.
Их места займут первый замгубернатора региона Александр Высокинский и новый министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев. Контролировать исполнение настоящего указа вместо Орлова также будет Высокинский.
Напомним, что рабочая группа по обращению с ТКО на Среднем Урале была создана около четырёх лет назад. "Мусорная реформа" стартовала с 1 января 2019 года.
Публикуем полный текст распоряжения областного правительства, размещённый на интернет-портале правовой информации Свердловской области:
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"Мусорная реформа" в Свердловской области
С 1 января по всей России стартовала "мусорная реформа".