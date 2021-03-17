Уралец погасил долг по алиментам в страхе потерять КамАз и "Волгу"

Свердловчанин чуть не лишился "Волги". Фото: Александр Исаков.

Житель Свердловской области уклонялся от уплаты алиментов. Своей несовершеннолетней дочери он задолжал свыше 850 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, самостоятельно мужчина задолженность не погашал. В связи с этим его привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов). Суд назначил 20 часов обязательных работ.

Однако и после отбывания наказания свердловчанин продолжил уклонятся от уплаты алиментов. К тому моменту времени сумма задолженности составила 852 811 рублей. В качестве побудительных мер судебный пристав-исполнитель арестовал автомобили КАМАЗ-65115 и раритетный ГАЗ-21 "Волга", которыми владел должник.

Спустя два дня после исполнительных действий свердловчанин погасил весь долг, а также оплатил исполнительский сбор в размере 59 696 рублей. Машины вернулись к владельцу.