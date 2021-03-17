«Королевский царь» или «Взъерофей»?

"Красная бурда" представляет: услуги мужского салона мужской красоты для мужчин.

Салон мужской красоты «ЗОЛОТОЙ КОЛТУН» приглашает вас посетить нас!

Стрижка классическая (женщиной)

Стрижка креативная (мужчиной)

Стрижки элитные: «Королевский царь», «Мономахнатая», «Царь-колокол», «Царь-

кумпол», «Царь-горшок»

Стрижки русские народные: «Копна», «Стожок», «Калган», «Репа», «Полурепа»,

«Мочало», «Взъерофей» («Взъерошка»)

Биострижка (стрижка лишаем)

Перебор пробора вручную

Мытьё отдельных волос (по выбору заказчика)

Укладка волос в мусорное ведро

Лысуаж (лысение головы, тела)

Обезвошивание причёски, обезгниживание

Сушка волос воздухом изо рта

Опасное дутьё сломанным феном

Чернение перхоти

Бритьё лба (мастер-лобобрей высшей категории Игорь Лобков). Шея в подарок.

Выправление вмятин на корпусе головы

Развал-схождение прядей, замена изношенных волос

Зимняя-летняя щетина, шиповка-дошиповка щёк

Мухляж бороды

Помешивание в бороде

Рубка бороды по-царски

Правка бороды под лопату

Будённинг и тарасбульбинг усов

Детское бритьё (усишки, бородёнка для вашего ребёнка)

Напыживание щёк, оформление шей

Сашинг подбородка одеколоном «Саша»

Ломка ушей по-борцовски (методика кавказских барбершопов)

Дебрежневизация бровей

Бритьё ладоней, депиляция зоны ладоней

Обработка вросшего локтя

Перекюр (после педикюра)

Наши мастера – Красивова Татьяна, Милованов Виталий, Ласковая Ольга,

Александр Жёстконьких, Сергей Настежь и Валерий Власоедов – ждут вас!

Каждому клиенту в подарок – трёхминутная небритость.

Сюжет

"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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