«Королевский царь» или «Взъерофей»?

"Красная бурда" представляет: услуги мужского салона мужской красоты для мужчин.
Салон мужской красоты «ЗОЛОТОЙ КОЛТУН» приглашает вас посетить нас!
Стрижка классическая (женщиной)
Стрижка креативная (мужчиной)
Стрижки элитные: «Королевский царь», «Мономахнатая», «Царь-колокол», «Царь-
кумпол», «Царь-горшок»
Стрижки русские народные: «Копна», «Стожок», «Калган», «Репа», «Полурепа»,
«Мочало», «Взъерофей» («Взъерошка»)
Биострижка (стрижка лишаем)
Перебор пробора вручную
Мытьё отдельных волос (по выбору заказчика)
Укладка волос в мусорное ведро
Лысуаж (лысение головы, тела)
Обезвошивание причёски, обезгниживание
Сушка волос воздухом изо рта
Опасное дутьё сломанным феном
Чернение перхоти
Бритьё лба (мастер-лобобрей высшей категории Игорь Лобков). Шея в подарок.
Выправление вмятин на корпусе головы
Развал-схождение прядей, замена изношенных волос
Зимняя-летняя щетина, шиповка-дошиповка щёк
Мухляж бороды
Помешивание в бороде
Рубка бороды по-царски
Правка бороды под лопату
Будённинг и тарасбульбинг усов
Детское бритьё (усишки, бородёнка для вашего ребёнка)
Напыживание щёк, оформление шей
Сашинг подбородка одеколоном «Саша»
Ломка ушей по-борцовски (методика кавказских барбершопов)
Дебрежневизация бровей
Бритьё ладоней, депиляция зоны ладоней
Обработка вросшего локтя
Перекюр (после педикюра)
Наши мастера – Красивова Татьяна, Милованов Виталий, Ласковая Ольга,
Александр Жёстконьких, Сергей Настежь и Валерий Власоедов – ждут вас!
Каждому клиенту в подарок – трёхминутная небритость.
- Опубликовано в №046 от 18.03.2021
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