В УрФО появится первый региональный телеканал о туризме

Элеонора Расулова делает ставку на тематическое телевидение. Фото: Павел Ворожцов

После объединения ОТВ, «Четвёртого канала» и «Студии-41» в январе этого года в единый холдинг (см. «ОГ» №005 от 15.01.2021)под руководством Элеоноры Расуловой ожидается тотальная перезагрузка этих телеканалов и их переход на новый формат. Особые подробности пока не разглашаются, но уже известно, что «Студия-41» полностью изменит сетку вещания и станет тематическим каналом о туризме.

– Канал «Студия-41» будет переформатирован с лета. Это будет телеканал о региональном туризме по УрФО с собственным вещанием круглосуточно, – рассказала «Облгазете» Элеонора Расулова. – В будущем я планирую вывести этот канал на спутник, следовательно, его смогут смотреть не только жители Свердловской области, а всей России. Сегодня я верю только в тематическое телевидение. Прибыль таких телеканалов – его пользователи. Это классическая схема современного телевидения, когда человек смотрит не то, что ему предлагают, а покупает то, что он хочет.

Предполагается, что «Студия- 41» трансформируется в канал «U-TRAVEL. Путешествуй по Уралу». Сетку вещания составят проекты собственного производства о путешествиях по регионам Уральского федерального округа, а также программы, закупленные у крупных дистрибьюторов. Некоторые из них будут посвящены поездкам по России, странам ближнего зарубежья и даже миру.

– Первой и основной программой собственного производства станет «Навигатор» – ежедневное двухчасовое интерактивное шоу в прямом эфире. Мы расскажем о том, какие туристические места на Урале следует посетить, какие архитектурные объекты и музеи посмотреть, где пообедать и остановиться на ночлег, – прокомментировала «Облгазете» директор по вещанию «Студии-41» Елена Широкова. – Наполнение программы будет разнообразным: репортажи с интересных мест, контент от блогеров, мастер-классы по народным промыслам, зарисовки о туристических объектах, школа туриста, афиша туристических событий, гастропутешествия, интерактив со зрителями. Программа станет транслироваться в прямом эфире, а также на нашем YouTube-канале.

По словам Елены Широковой, сейчас на телеканале работают над созданием проектов выходного дня. Это может быть развлекательный контент о народных ремёслах Урала, семейном отдыхе, туристических квестах – программная сетка в стадии разработки. Элементами эфира также станут зарисовки, анонсирующие проморолики программ, прогноз погоды с виртуальным голосовым помощником «Яндекс».

К слову, жители Свердловской области могут принять участие в создании контента для нового тематического канала уже сейчас. Для этого следует рассказать о достопримечательнос-тях своих городов и посёлков. Также канал ищет ведущих для своих программ. Все, кто хочет попробовать свои силы, должны записать видео на телефон на одну-две минуты с рассказом о своём любимом месте в Екатеринбурге. Телефон для сообщений в WhatsApp: +7 (952)-740–41–41, электронная почта: Bokova66@gmail.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО По словам Элеоноры Расуловой, масштабные перемены ожидают и телеканал ОТВ. На «Областном телевидении» переделают сетку вещания, создадут новые проекты, переформатируют подходы ведущих к ведению программ. При этом ставка будет сделана на смену амплуа основного ведущего канала – Евгения Енина. Однако пока новое руководство канала не раскрывает детали предстоящих перемен. Как сообщила в разговоре с журналистом «Облгазеты» Элеонора Расулова, вся перезагрузка по «Областному телевидению» будет в мае, поэтому подробности появятся к этому времени. – У нас уже состоялся разговор с Элеонорой Расуловой, но мне пока нечего сказать, – сказал «Облгазете» журналист Евгений Енин. – Эта не та информация, которая должна распространяться заранее.

КСТАТИ Отметим, что в январе этого года с поста генерального директора ОТВ ушёл Антон Стуликов. В разговоре с «Облгазетой» он сообщил, что сейчас является советником губернатора Свердловской области. Вслед за экс-гендиректором телекомпанию покинули несколько менеджеров из руководящего состава, одна из них – Анна Абсалямова. Также стало известно, что из штата сотрудников холдинга уволилась известная телеведущая Ксения Телешова. При этом она продолжит работу в телекомпании в качестве ведущей программы «Парламентское время» на иных условиях.

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