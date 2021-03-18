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Общество
18 марта 2021, 05:55

Интервью с послом Италии, проблема "заброшек" и кофейный жмых от гололёда: главное в номере за 18 марта

Доброе утро! Рассказываем о материалах, которые не стоит пропускать в свежем номере "Областной газеты".

Сегодня в Екатеринбург с деловым визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано. Известно, что дипломат встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Среди вопросов, которые они обсудят, будет подготовка к выставке ИННОПРОМ-2021, страной-партнёром которого выступит Италия. Корреспонденту "Облгазеты" удалось взять интервью у посла накануне приезда.

В Красноуральске разгорелся спор вокруг здания бывшей детской больницы по улице Иллариона Янкина. Почти два года оно простояло бесхозным и может пойти под снос. Мнения жителей и власти - в материале "ОГ" "Чемодан без ручки".

Баристы одной из кофеен недалёко от Свердловской киностудии нашли свой способ борьбы с гололёдом. Они посыпают кофейным жмыхом близлежащую к ним дорожку. Насколько это действенно и стоит ли менять "Бионорд" на жмых от кофе?

Областная газета Свердловской области
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