Интервью с послом Италии, проблема "заброшек" и кофейный жмых от гололёда: главное в номере за 18 марта

Доброе утро! Рассказываем о материалах, которые не стоит пропускать в свежем номере "Областной газеты".

Сегодня в Екатеринбург с деловым визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано. Известно, что дипломат встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Среди вопросов, которые они обсудят, будет подготовка к выставке ИННОПРОМ-2021, страной-партнёром которого выступит Италия. Корреспонденту "Облгазеты" удалось взять интервью у посла накануне приезда.

В Красноуральске разгорелся спор вокруг здания бывшей детской больницы по улице Иллариона Янкина. Почти два года оно простояло бесхозным и может пойти под снос. Мнения жителей и власти - в материале "ОГ" "Чемодан без ручки".

Баристы одной из кофеен недалёко от Свердловской киностудии нашли свой способ борьбы с гололёдом. Они посыпают кофейным жмыхом близлежащую к ним дорожку. Насколько это действенно и стоит ли менять "Бионорд" на жмых от кофе?