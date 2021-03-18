Конец недели в Свердловской области будет снежным

Снег в Екатеринбурге ожидается только в субботу. Фото: Галина Соловьёва.

В конце недели на Среднем Урале ожидаются незначительные перепады температур и снег. Зима никак не хочет уступать место календарной весне.

По данным Уральского Гидрометцентра, сегодня днём столбики термометров покажут 0...+5ºС. Будет облачно, подует ветер южных направлений 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.

В ночь на 19 марта прогнозируется -6...-11ºС. В дневное время вновь будет 0...+5ºС. Местами ожидается небольшой мокрый снег и слабый ветер.

Ночью 20 марта будет -5...-10ºС, на крайнем севере до -15ºС, а днём 0...-5ºС. Пройдёт умеренный, местами сильный снег, ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с.

В столице Урала в четверг и в пятницу будет +1...+3ºС, в субботу ‒ 0...-2ºС. Осадки в виде снега ожидаются только в первый выходной.

Ранее "Облгазета" писала, что в Екатеринбургском зоопарке после четырёх месяцев сна из спячки начали выходить медведи. Первым, как и несколько лет подряд, из берлоги показался гималайский медведь Гай.