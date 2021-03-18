Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём воссоединения Крыма с Россией

Ровно семь лет назад полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации. Фото: Алексей Кунилов.

Ровно семь лет назад полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации, а 18 марта был объявлен Днём воссоединения Крыма с Россией. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с праздником.

Глава Среднего Урала напомнил, что нахождение Республики Крым и города Севастополя в качестве полноправных субъектов России законодательно закреплено в тексте новой Конституции РФ. Также он добавил, что с 2014 года Свердловская область активно сотрудничает с Крымом и Севастополем по многим направлениям.

"Мы укрепляем наше торгово-экономическое партнёрство, взаимодействуем в культурно-образовательной сфере, уделяем большое внимание промышленной кооперации, реализации социально значимых проектов. Многие наши города являются побратимами, стремятся ещё больше упрочить межрегиональные связи", – говорится в поздравлении губернатора.

По словам Евгения Куйвашева, многие уральцы предпочитают именно крымское побережье Чёрного моря в качестве места для отдыха. Губернатор считает, что День воссоединения Крыма с Россией "наполняет сердца россиян чувством единения" и стремлением преодолевать трудности сообща.

"Поздравляю всех уральцев с праздником – Днём воссоединения Крыма с Россией! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и хорошего настроения!" - обратился Евгений Куйвашев к свердловчанам.

Полный текст поздравления губернатора Свердловской области читайте в сегодняшнем номере "Областной газеты".