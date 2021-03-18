Жеребёнка Яшу доставили из Екатеринбурга в Красноярск

Двухлетний Яша жил в Екатеринбургском зоопарке. Фото: авиакомпания «Уральские авиалинии».

Сегодня из Екатеринбурга в Красноярск авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла необычного пассажира. До путешествия жеребёнок Яша жил в зоопарке с родителями.

"Яша пегой масти, как и мама, очень подвижный и любит гулять. Сейчас жеребёнок уже достаточно подрос и отправился в самостоятельное путешествие в Красноярск", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что двухлетнего Яшу (порода Американская миниатюрная лошадь) встретили сотрудники Абаканского зоопарка. Они отвезут его в новый дом.

Напомним, весной прошлого года из уральской столицы в Хабаровск доставили особо ценный груз - трёх бурых медвежат. Они были направлены в центр реабилитации диких животных "Утёс", который занимается возвращением бурых и гималайских медведей в дикую природу.

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