Свердловчан предупредили о гололедице и мокром снеге

На следующей недели значительного нарастания тепла не предполагается. Фото: Алексей Кунилов.

Жителей Свердловской области предупредили об ухудшении погодных условий. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу.

"Последние дни с оттепелями настроили на весну и скорое таяние снега. Однако у погоды свои расчёты и интенсивного тепла в ближайшие 5-7 дней ждать не стоит", – отмечает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Ранее "Облгазета" публиковала информацию о погоде на ближайшие три дня. Однако, по уточнённым данным, циклон, поднимающийся на север от Каспийского моря, вызовет снегопады на Среднем Урале. К субботе осадки охватят значительную часть региона, в первую очередь её южные районы. В северной части будет преобладать температура минусовых значений. В воскресенье снегопады ослабеют, станет немного холоднее.

"На следующей неделе ожидаются северо-западные воздушные течения, приносящие влажный и относительно холодный воздух Баренцева моря. Значительного нарастания тепла не предполагается, вероятны лишь слабые дневные оттепели при периодическом выпадении мокрого снега", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой дорожные службы Свердловской области переходят на усиленный режим работы. С гололёдом на трассах будут бороться до 400 единиц техники одновременно. Они используют до 5 тысяч кубометров противогололёдной смеси в сутки, сообщает департамент инфомполитики региона.

Сообщить о необработанных участках трасс можно по телефонам: 8 (343) 261-79-83 и (343) 262-50-65.

Кроме того, свердловская Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой отказаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, автолюбителям необходимо соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров. Пешеходам также стоит быть внимательнее.

"Наряды ДПС будут патрулировать загородные трассы, контролировать состояние дорог, выдавать предписания собственникам автодорог для своевременного приведения улично-дорожной сети в безопасное состояние", – заявили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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