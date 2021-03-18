На Урале начали разработку новых участков по добыче изумрудно-бериллиевых месторождений

На прииске стартовала разработка новых участков по добыче изумрудно-бериллиевых месторождений. Фото: Павел Ворожцов.

Впервые за 20 лет на Мариинском прииске начали разработку новых участков по добыче изумрудно-бериллиевых месторождений. Для этого в строй введено новое оборудование – передвижной горнопроходческий щит "Восток-10".

Он позволит повысить скорость и безопасность проходки горных выработок, а также "даст дополнительный импульс к развитию рудника и экономики региона", сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

До конца года на предприятии появятся ещё два щита. Это поможет сосредоточиться на разведке и эксплуатации новых открытых изумрудно-бериллиевых участков. Таким образом, планируется обеспечить прииск работой на ближайшие 30–50 лет.

Сейчас добыча на предприятии ведётся на участках месторождения, подготовленных ещё в советский период. Объёма запаса руды в них хватит на ближайшие 5-10 лет.

Мариинский прииск – единственное месторождение изумрудов в России. Ежегодно там перерабатывается 94 тыс. тонн руды и добывается 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

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