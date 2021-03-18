Телефон спасения 112 будет принимать видеозвонки свердловчан

Диспетчеры системы-112 смогут принимать видеозвонки граждан как с мобильных гаджетов, так и с ноутбуков и ПК. Фото: Алексей Кунилов.

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев заявил, что в 2021 году системы телефонного номера экстренных служб 112 будут модернизированы. По его словам, "телефон спасения" оборудуют видеосвязью и функцией распознавания невнятной речи.

Диспетчеры системы-112 смогут принимать видеозвонки граждан как с мобильных гаджетов, так и с ноутбуков и ПК. Для всех операционных систем разработают бесплатные приложения, через которые и будут совершаться звонки.

Благодаря новому функционалу "телефоном спасения" смогут пользоваться глухонемые граждане, у которых появится возможность сообщить о происшествии на языке жестов. В составе дежурной бригады диспетчеров Центра обработки вызовов будут работать два специалиста-сурдопереводчика: оператор и психолог.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, новое программное обеспечение также позволит считывать невнятную речь и конвертировать её в текст на экране диспетчера. Помимо этого в систему-112 будет интегрирована система дистанционного мониторинга "Лесохранитель", которая поможет оперативнее реагировать на сообщения о лесных пожарах и фактах незаконной вырубки леса.

Александр Кудрявцев отметил, что внедрение новых технологий сделает систему-112 доступной для большего числа свердловчан.

Напомним, система-112 заработала в постоянном режиме на Среднем Урале в апреле 2019 года. На реализацию мероприятий по её созданию за период 2013-2017 годов израсходовано 14 млрд рублей. До 30 июня 2021 года поставщиком услуг связи для системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на Среднем Урале будет ПАО "Ростелеком".

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