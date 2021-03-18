Свердловчане снова могут вернуть часть денег за отдых в России

Самыми популярными регионами у россиян по кешбэку стали Краснодарский край, Крым и Ставропольский край. Фото: Галина Соловьёва

В России с 18 марта стартовал третий этап туристического кешбэка за отдых на территории страны. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей на эти цели. Путешествуя по России, туристы смогут сэкономить до 20 процентов от стоимости тура, бронирования гостиницы или лечения в санатории.

Авторские туры под ключ, круизы, лечение в санатории или самостоятельное путешествие с бронированием отеля – в рамках действия третьего этапа госпрограммы субсидирования поездок свердловчане могут выбрать отдых на любой вкус и кошелёк, в любую точку страны. Условия участия в акции остались теми же, что и на втором этапе: минимальный срок тура и проживания в гостинице – двое суток. Оплатить поездку необходимо зарегистрированной картой «Мир» на странице выбранного туроператора, отеля или агрегатора, участвующих в программе (полный список на сайте мирпутешествий.рф).

«Оплатить тур необходимо с 18 марта до 15 июня этого года, а отправиться в путешествие по 30 июня включительно, – говорится на сайте Ростуризма. – Деньги на карту после оплаты тура по всем установленным правилам поступят автоматически в течение пяти дней. При этом максимальная сумма средств для возврата составит не выше двадцати тысяч рублей».

Программа туристического кешбэка была запущена в России в 2020 году с целью поддержки отрасли туризма в период пандемии. Первый этап прошёл в августе прошлого года. Тогда Уральскому федеральному округу посчастливилось стать одним из трёх территориальных образований страны, участвующих во Всероссийской акции (см. «ОГ» №155 от 25.08.2020 года). Но, по словам президента Уральской ассоциации туризма и главы Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, привлечь в регион должное число туристов со всей страны не удалось.

– Первый этап кешбэка показал неготовность Свердловской области к внутреннему туризму. Мы безнадёжно отстали от наших соседей, Челябинской и Тюменской областей, по объёму принятых туристов, – прокомментировал «Облгазете» Михаил Мальцев. – Согласно официальным данным Ростуризма, тогда Челябинская и Тюменская области смогли войти в топ-10 самых популярных регионов страны для туризма. Свердловская область – в числе аутсайдеров. И это весьма странно, ведь Екатеринбург является столицей УрФО, здесь расположены один из крупнейших аэропортов страны Кольцово и железнодорожная станция Екатеринбург-Пассажирский.

Согласно данным онлайн-сервиса TravelLine, на первом этапе кешбэка в Тюменской области было сделано 239 бронирований в отелях и гостиницах, в Челябинской – 176, в Свердловской области – всего 14.

По словам Михаила Мальцева, вероятной причиной неудачи на первом этапе стало отсутствие взаимодействия между профильным ведомством и туристическими компаниями региона. Последним не хватило времени на подачу документов по участию в программе и устранению всех технических сбоев при оплате туров на сайтах через платёжную систему «Мир». Ко второму этапу кешбэка регион подошёл уже более основательно – Уральская ассоциация туризма направила ряд предложений в Ростуризм с целью корректировки условий программы туристического кешбэка.

– Ростуризм проанализировал первый этап и минимальное количество дней проживания туристов в отелях и гостиницах сократил с четырёх до двух. Благодаря изменениям, внесённым по второму этапу госпрограммы, отели USTA HOTELS получили 129 броней на общую сумму более двух миллионов рублей, – отмечает исполнительный директор клуба отельеров Екатеринбурга Тамара Клишина. – Для сравнения, на первом этапе мы получили всего одну бронь.

По мнению экспертов, подобные программы субсидирования от государства по стимулированию внутреннего туризма – отличный сигнал для привлечения инвесторов в регионы.

– Свердловская область не уступает соседним областям по туристической привлекательности. Но при этом за последние несколько лет в наш регион не было сделано крупных инвестиций с целью развития его туристической инфраструктуры, – говорит Михаил Мальцев. – При этом с точки зрения природных факторов у нас в области можно развивать что угодно – горнолыжные направления, санаторно-курортное лечение, поскольку тема укрепления здоровья и иммунитета будет актуальна ещё долгое время

КСТАТИ По официальным данным Ростуризма, в рамках программы стимулирования внутренних туристических поездок россияне в 2020 году приобрели туров и оплатили проживание в отелях на сумму 6,5 миллиарда рублей. В программе приняло участие около 300 тысяч человек. Государство вернуло людям за поездки по стране 1,2 миллиарда рублей. ЭТО ИНТЕРЕСНО По словам директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Климентских, в тройку самых популярных внутрироссийских направлений с вылетом из Кольцово в период с 1 июня по 31 декабря 2020 года вошли Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В январе-феврале 2021 года эти города снова возглавили рейтинг популярных направлений. При этом международное авиасообщение из Екатеринбурга было возобновлено с 8 февраля 2021 года. Сейчас из аэропорта Кольцово выполняются прямые рейсы на остров Занзибар, в Анталью, Дубай, а также в Ереван, Душанбе и ряд других городов ближнего зарубежья.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».