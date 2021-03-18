На Среднем Урале новые квартиры получили ещё 52 ребёнка-сироты

В очереди на льготное жильё в Невьянском ГО стоит 80 детей-сирот. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Невьянском ГО ключи от новых квартир получили 52 ребёнка-сироты. На строительство жилья общей площадью 1,7 тысяч "квадратов" из областного бюджета было направлено 84,3 миллиона рублей.

Квартиры находятся в посёлке Цементный, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам главы городского округа Александра Берчука, сейчас в очереди на льготное жильё в округе стоит 80 детей-сирот. 70 из них получат новые квартиры уже в 2022 году. Дом для них строится.

"Работа по обеспечению жильём детей-сирот в Свердловской области ведётся последовательно и будет продолжена в дальнейшем. Мы набрали очень хорошие темпы по предоставлению жилья детям-сиротам и будем их поддерживать", – отмечает глава региона Евгений Куйвашев.

С начала года на Среднем Урале полностью готовые к проживанию квартиры получили 304 сироты.

Напомним, ранее в посёлке Буланаш Артёмовского района состоялось вручение ключей от новых квартир. Новосёлами стали 63 ребёнка-сироты.