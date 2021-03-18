Проект Шарташского лесопарка с термальными источниками одобрен

Ежегодно комплекс сможет принимать до 170 тысяч человек. Фото: скрин страницы Виктории Казаковой.

Правительственная комиссия одобрила проект развития туристической инфраструктуры на территории Шарташского лесопарка. До 2023 года там планируют построить первую очередь термального комплекса под брендом «Баден-Баден» площадью 3500 кв. метров.

«Инвестором выступает ООО «Баден-Баден Екатеринбург». Объём инвестиций в проект составит 400 млн. рублей», – сообщает в Facebook министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Она также отметила, что ежегодно комплекс сможет принимать до 170 тысяч человек.

В свою очередь директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин в соцсетях выразил уверенность в том, что новый комплекс станет «визитной карточкой города, уникальными архитектурным объектом и одним из знаковых мест для отдыха и оздоровления» граждан.

Добавим, в ноябре 2020 года данный проект был одобрен главой региона Евгением Куйвашевым.

Аналогичные термальные комплексы уже работают в двух городах Среднего Урала – в Екатеринбурге (на Уктусе) и в Реже, а также в соседних областях – Курганской и Челябинской.

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