«Ой, мама, мы в квартире Президента живём?»

Строительство домов по улице Мамина-Сибиряка, 104 и Энгельса, 21. Дом, где жили Ельцины, находился справа от них под углом в 90 градусов. Фото 1970 года. Фото: ГАСО / Мокрушин

«Облгазета» продолжает рассказывать о домашних адресах Бориса Ельцина в Свердловске – за 36 лет жизни в городе он сменил десять комнат и квартир. Шестая серия спецпроекта «Здесь жил Ельцин», который мы запустили совместно с екатеринбургским Музеем первого Президента России Б.Н. Ельцина к 90-летию со дня рождения нашего земляка, посвящена дому по улице Мамина-Сибиряка, 102. Здесь семья Ельциных жила почти три года – с октября 1972 по апрель 1975-го. Впервые им дали четырёхкомнатную квартиру в новостройке для партийной элиты в паре минут ходьбы от оперного театра. Борис Николаевич и его жена Наина Иосифовна быстро подружились со своими соседями и проводили с ними много свободного времени.

Смена обстановки

В начале 70-х Борис Ельцин продолжал работать заведующим отделом строительства Свердловского обкома КПСС. При назначении на эту должность в апреле 1968 года ему выделили «трёшку» в доме на Воеводина, 4, но это жильё площадью 72,3 квадратных метра было не по душе его жене Наине Иосифовне. Плюс с середины 60-х шла реконструкция Исторического сквера и вид из окон был непрезентабельным.

Дом на улице Мамина-Сибиряка, 102 примыкает с торца к знаменитому дому по Малышева, 84, который с 90-х называли «Бабушкин комод» по одноимённому мебельному магазину. Фото: алышева

Поэтому в октябре 1972 года Ельцины переехали в только что возведённый пятиэтажный дом по улице Мамина-Сибиряка, 102. Это жилое здание для свердловской номенклатуры строилось по последним технологиям и соответствовало представлениям партийной элиты того времени о комфорте. Общая площадь дома — 5540,3 «квадратов», жилая — 4603,5, материал стен — кирпич, высота потолков — 2,7 метра, на лестничной площадке — всего две квартиры. В каждом из шести подъездов было по десять квартир. Правда, сейчас на первом этаже дома расположены многочисленные бутики и по факту квартир в одном подъезде всего восемь.

Дом на Мамина-Сибиряка, 102 был не единственным, который в 1972 году возвели для руководящих кадров Свердловской области. Он был рассчитан на работников обкома, а примыкающие к нему дома по улице Мамина-Сибиряка, 104 и Энгельса, 21 строили для чиновников из облисполкома. Все вместе они образовывали букву «Г». Здесь жили многие известные уральцы. Например, бывший начальник Свердловской железной дороги Виталий Фёдорович Соснин — в память о нём на доме по Мамина-Сибиряка, 104 в середине 2010-х повесили мемориальную доску.

Квартира № 5 расположена на третьем этаже слева от входа в подъезд. Она единственная с новым балконом и пластиковыми окнами. Фото: Павел Ворожцов

Но вернёмся к дому, где жили Ельцины. Его отличительная особенность — благоустроенные входы. Слева у каждого подъезда от фундамента до козырька стоит металлическая ограда с подставками для кашпо и символическими фигурами цветов — среди них угадываются лилии и розы. Вместо стандартных окон между лестничными площадками на всю высоту дома тянется кладка из зелёных стеклоблоков — в те годы было модно применять необычные кубы в строительстве и оформлении интерьеров. Была от них и практическая польза: стеклоблоки хорошо пропускали свет, но при этом с улицы нельзя было увидеть, что происходит в подъезде.

Улучшенная планировка

Предоставленная Ельциным квартира № 5 общей площадью 102 квадратных метра была четырёхкомнатной и имела улучшенную планировку. Из просторной прихожей размером 13,4 «квадрата» можно попасть в каждую из комнат. Они достаточно большие — две по 19 квадратных метров, а другие по 18 и 14. Санузел раздельный, ванная комната занимает 3,7 «квадрата», а кухня — 8,5. Кроме того, в квартире есть лоджия и два балкона площадью по три квадратных метра: один из них выходит во двор, а другой, вместе с лоджией, — на улицу Мамина-Сибиряка.

Вместо окон в подъезде дома на улице Мамина-Сибиряка, 102 – зелёные стеклоблоки. Фото: Павел Ворожцов

С 1980 года в квартире Ельциных живёт пенсионерка Ольга Александровна и семья её дочери. Они говорят, что от Бориса Николаевича ничего не осталось, кроме паркетного пола в нескольких комнат. В прихожей поверх него нынешние хозяева постелили линолеум, чтобы паркет не пачкался. Сразу после Ельцина здесь поселился секретарь Свердловского обкома КПСС по машиностроению и оборонной промышленности, а впоследствии — второй секретарь обкома Леонид Фёдорович Бобыкин.

О том, что в этой квартире почти полвека назад жил Борис Николаевич, внуки Ольги Александровны узнали от корреспондентов «ОГ». 14-летний Павел отнёсся к этому равнодушно, а его младшая сестра Полина воскликнула: «Ой, мама, мы в квартире Президента живём?» На что бабушка ей со смехом ответила: «Нет, это он в нашей квартире жил». По словам Ольги Александровны, раньше этот дом был верхом мечтаний партийной элиты, но сейчас инженерные коммуникации изрядно износились и требуют капитального ремонта. Зато соседи здесь до сих пор тихие и радушные, как это было во времена семьи Ельциных.

В квартире № 5 просторные комнаты и прихожая – её площадь составляет 13,4 квадратных метра. От Бориса Николаевича здесь остался только паркет в нескольких комнатах. Фото: Павел Ворожцов

Дружба с соседями

Соседями Ельциных по лестничной площадке были начальник треста «Главсредуралстрой» Сергей Васильевич Башилов и его жена Александра. Обе семьи быстро подружились и часто гостили друг у друга. Наина Иосифовна в книге «Личная жизнь» писала, что с соседями у них были самые тёплые отношения: «Мы часто ходили в гости, а они к нам. Сергей Васильевич и Борис вместе возвращались из поездок по строительным объектам, иногда очень поздно. Мы с Александрой Ивановной их ждали, когда мужья возвращались, часто вместе ужинали».

Мать Сергея Васильевича научила Наину Иосифовну варить вкуснейшие конфеты из молока и сахара, похожие на знаменитую «Коровку», а его жена — вязать.

Правда, шерсть в магазинах тогда нельзя было приобрести, и Наина Ельцина купила голубой японский свитер с люрексом, распустила его и связала кофту на пуговицах — потом она его носила даже в Москве. Этот опыт вязания был для неё первым и последним в жизни.

60-летие первого заместителя начальника Главсредуралстроя А.М. Лермана. Борис Ельцин – четвёртый слева в первом ряду, третий справа – его сосед Сергей Башилов. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Другими соседями Бориса Николаевича была семья заведующего отделом лесной промышленности Свердловского обкома Фёдора Васильевича Вашляева. Когда он ездил в Тавду, то всегда привозил оттуда местных карасей. Вашляевы запекали их в духовке со сметаной: как говорила Наина Иосифовна, таких вкусных карасей она не ела никогда в жизни.

Вообще в квартире на Мамина-Сибиряка Ельцин часто встречался с коллегами — они вместе отмечали праздники и любили пошутить над хозяином жилища. Как-то раз заведующая сельскохозяйственным отделом обкома подарила на день рождения Бориса Николаевича цыплёнка. Подарок был со смыслом: тогда в области шло активное строительство птицефабрик.

Наина Иосифовна вспоминала: «Цыплёнок ходил по квартире и беспрерывно пищал. На ночь мы оставляли его в ванной, но писк был ещё слышнее – там, видимо, была хорошая акустика. Цыплёнку, судя по всему, у нас не нравилось, а мы не спали ночами». В итоге его увезли к родственникам водителя Бориса Николаевича в деревню, где он превратился в здорового петуха и стал охранять кур.

Борис Ельцин и первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов (справа) на субботнике по строительству одного из цехов Верх-Исетского завода, 15 апреля 1972 года. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Было у Ельциных и много других весёлых моментов, связанных с соседями. Они могли бы продолжаться и дальше, если бы Бориса Николаевича не избрали в апреле 1975 года первым секретарём Свердловского обкома КПСС. Как только это случилось, ему предоставили новое жильё рядом с работой.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Борис Ельцин, его однокурсник Андрей Могильников и Наина Ельцина в отпуске на острове Диксон у берега Карского моря. 1975 год. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Мемориальная доска на соседнем с Мамина-Сибиряка, 102 доме, где тоже жили руководящие работники Свердловской области. В память о Борисе Николаевиче табличку у его подъезда устанавливать пока никто не спешит. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №47 от 19.03.2021