Год с коронавирусом, интервью с наставником уральских скалолазов и программа кешбэка: главное в номере за 19 марта

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В Свердловской области уже год действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Среди свердловчан есть те, кто неукоснительно соблюдает ограничения, а есть и ковид-диссиденты. "ОГ" узнала у уральских учёных и исследователей, насколько оправданны были принятые меры.

Наставник уральских скалолазов Виталий Примеров стал единственным свердловчанином, удостоенным почётного звания "Заслуженный тренер России" по итогам 2020 года. Его воспитанница Виктория Мешкова прошлой осенью впервые в российской истории выиграла три медали на чемпионате Европы по скалолазанию и стала обладательницей олимпийской путёвки в Токио-2021. Корреспонденту "ОГ" удалось взять интервью у наставника.

Все подробности о кешбэке в Свердловской области и результаты первого и второго этапов программы в Свердловской области - в нашем материале.