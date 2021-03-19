Ярмарки выходного дня в Свердловской области: список площадок

В городах Свердловской области вновь пройдут ярмарки выходного дня. Публикуем список площадок.
Чтобы узнать, жители каких городов смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары 20 и 21 марта, "Облгазета" традиционно обратилась к плану проведения ярмарок. Соответствующий документ размещён на сайте регионального министерстве АПК.
В этот раз торговые ряды будут развёрнуты в 14 муниципалитетах:
- Асбест (ул. Победы, 19) – универсальная ярмарка (22 марта);
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, а также на площади 1905 года (20-21 марта) и Академика Щварца, 17 (21 марта);
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная "Для всей семьи" (19-21 марта);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 21 марта включительно);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (20 марта);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (19-21 марта);
- посёлок Баранчинский (ул. Победы в районе передвижных прилавков) – универсальная ярмарка (21 марта);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (21 марта);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (20-21 марта);
- село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (21 марта с 11:00 до 15:00).
- Реж (на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).