В Екатеринбурге проходит фестиваль "Вместе медиа. Урал"

Экспертами фестиваля "Вместе медиа. Урал" выступят около 20 редакторов и журналистов из российских СМИ и несколько десятков специалистов сферы медиа со всего УрФО. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге стартовал фестиваль качественной журналистики и редакционных технологий "Вместе медиа. Урал". С 18 по 20 марта журналисты, пиарщики и другие специалисты сферы медиа со всего Уральского федерального округа прослушают лекции экспертов из федеральных российских СМИ, обсудят современное состояние журналистики и подведут итоги конкурса текстов и радиоработ.

Фестиваль "Вместе медиа" существует 19 лет, в Екатеринбурге проходит во второй раз. Особенность проекта - открытое обсуждение конкурсных работ вместе с жюри из числа редакторов и ведущих журналистов федеральных и региональных СМИ, после которого сами участники голосуют за лучшие материалы.

В первый день фестиваля были разобраны онлайн-материалы, посты в социальных сетях, видеоролики и программы на радио в семи номинациях. По словам организаторов, в этом году на региональный этап конкурса было подано около 180 заявок от 50 редакций из 16 городов УрФО. Из них треть вошла в шорт-лист для обсуждения и голосования. Работы победителей каждой номинации продолжат борьбу в финале конкурса «Вместе медиа», который пройдёт в Москве с 3 по 6 июня 2021 года.

В образовательную программу входят 12 мастер-классов, которые проведут главный редактор интернет-издания "Такие дела" Владимир Шведов, радиоведущий станции "Серебрянный дождь" Игорь Наумов, шеф-редактор медиа про образование и воспитание детей "Мел"Елена Акимова, издатель городского интернет-сайта "The Village Екатеринбург" Елена Бабушкина и другие. Эксперты расскажут о способах создания качественных и читаемых журналистских материалов в интернете и на радио, проверке информации, продвижении контента через новую интернет-площадку ТикТок и других современных тенденциях российского медиарынка.

В дни фестиваля также пройдёт тренинг медиахакатон "Вечное сияние креативного разума", на котором гости придумают творческие и продуктивные решения задач по привлечению клиентов для четырёх свердловских компаний.

- В последний день фестиваля команды презентуют свои идеи и концепции, которые они разработали в формате трёхдневного мозгового штурма. Жюри и представители компаний выберут лучшие решения для улучшения бизнеса, - рассказала "Облгазете" продюсер проекта "Вместе медиа. Урал"Анастасия Иванова.

Неформальная программа фестиваля посвящена 35-летию свердловского рок-клуба (СРК). В первый день для участников провели экскурсию в Екатеринбурге по местам известной музыкального объединения, а во второй день пригласят одного из основателей СРК Николая Грахова.