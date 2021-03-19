В Свердловской области появилась ещё одна "Легенда российской журналистики"

Звания "Легенда российской журналистики" удостоился председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин. Фото: Алексей Кунилов.

В Москве прошла 25-я торжественная церемония награждения высшей премией в области журналистики РФ - "Золотое перо России". Звания "Легенда российской журналистики" удостоился председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

В своей речи Александр Левин поблагодарил коллег за награду и отметил, что в зале, где происходило награждение, находится множество легенд российской журналистики.

"Я в журналистике с детства благодаря своему отцу, военному корреспонденту Юрию Левину, который прошёл со своей газетой от Ржева до Берлина и волею судьбы в Берлин входил вместе с батальоном Степана Неустроева, который штурмовал Рейхстаг. Он меня научил журналистике. И, я считаю, что сегодняшняя награда - Легенда журанлистики - это награда ему", - сказал председатель Свердловского творческого союза журналистов.

Александра Левина поздравили с наградой журналисты, секретари и члены правления Свердловского творческого союза. В пресс-службе СТСЖ напомнили, что в 2016 году звания "Легенда российской журналистики" удостоился бывший декан факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский.

Досье Александр Левин родился 4 февраля 1951 года в семье военного журналиста. Его путь в журналистике начался в 1972 году, когда в студенческие годы он начал публиковаться в газете "Вечерний Свердловск". В 1991 году получил предложение сменить газету на работу в правительстве Свердловской области. Во власти прошёл путь от первого пресс-секретаря губернатора Эдуарда Росселя до руководителя его администрации. В 2013 году стал председателем Свердловского творческого союза журналистов. Сейчас он также возглавляет Общественную палату Свердловской области. 4 февраля 2021 года Александр Левин отметил своё 70-летие. В тот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, тем самым сделав его полным кавалером знака.

Специальные призы Союза журналистов России "За профессиональное мастерство" получили также бывший гендиректор ОТВ, а ныне советник губернатора Свердловской области на общественных началах и, как его представили на церемонии, замгендиректора Корпорации развития Среднего Урала Антон Стуликов, руководитель регионального информационного агентства ТАСС в Екатеринбурге Мария Картуз (с 2014 по 2017 год она была пресс-секретарём губернатора) и уральский телеменеджер Михаил Нелюбин.

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