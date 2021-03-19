Владимир Путин выступил с речью на концерте в Лужниках

Президент отметил, что любовь к Родине заложена в генах российского народа. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью во время концерта, посвящённого годовщине воссоединения Крыма с Россией, на стадионе Лужники. Он отметил, что любовь к Родине заложена в генах российского народа.

Владимир Путин рассказал, почему Крым так важен для России, а также напомнил об истории полуострова.

"С древнейших времён наши предки осваивали эту территорию. В X веке её значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Он отметил, что сегодня Россия рассматривает близкие по географии страны не просто как соседей, а как братские народы, которым Россия готова подставить плечо, помочь двигаться вперёд. Результат референдума 2014 года, по мнению главы государства, - это доказательство того, что народ имеет возможность и способность объединяться вокруг интересов России.

В заключении своей речи Владимир Путин спросил у аудитории, любят ли они Родину, на что стадион ответил "Да".

"Именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач", - сказал российский лидер.

Читайте также:

Владимир Путин предложил Джо Байдену провести открытую дискуссию.

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём воссоединения Крыма с Россией.