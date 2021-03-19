В Екатеринбурге обнаружили шесть «резиновых» частных домов с 532 «жильцами»

Содержание «резиновых» домов и квартир может повлечь за собой серьёзные санкции, вплоть до уголовной ответственности. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге выявили шесть «резиновых» частных домов. По документам, в них проживает 532 жильца.

Дома были обнаружены благодаря накопившимся долгам за вывоз мусора. Общая сумма задолженности по ТКО превышает миллион рублей, сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

Самый большой долг в размере 333 тыс. рублей числится за домом по ул. Танкистов. Там якобы проживает 187 жильцов. Ещё один «резиновый» дом находится на ул. Торфорезов. Владелец, который зарегистрировал у себя в жилище 144 человека, должен 325 тыс. рублей.

Надо понимать! Плата за обращение с ТКО начисляется исходя из количества проживающих. В «резиновых» домах и квартирах собственники делают фиктивную регистрацию за деньги и не задумываются о том, как это будет отражено в квитанциях. Содержание «резиновых» домов и квартир может повлечь за собой серьёзные санкции, вплоть до уголовной ответственности.

Ранее в Екатеринбурге проверили хостел на 50 койко-мест, расположенный на Сыромолотова. По базам данных, там проживают 418 иностранных граждан. Как выяснилось, жители стран СНГ, числившиеся там, проживают на стройке. Там же они и работают.

За нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении коммерческого предприятия составлено 12 административных протоколов по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ на общую сумму 4,8 млн рублей.