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19 марта 2021, 14:24

Губернатор Свердловской области провёл рабочую встречу с гендиректором "Уралвагонзавода"

Евгений Куйвашев и Александр Потапов

Они обсудили совместную работу региона и УВЗ в 2020 и 2021 годах. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с гендиректором концерна "Уралвагонзавод" Александром Потаповым. Они обсудили совместную работу региона и УВЗ в 2020 и 2021 годах.

Глава региона отметил, что сейчас в числе приоритетных направлений работы концерна - наращивание выпуска гражданской продукции и повышение её конкурентоспособности.

"В 2020 году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, Уралвагонзаводу удалось сохранить стабильные производственные показатели, обеспечить выполнение социальных и трудовых гарантий", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь, Александр Потапов сказал Евгению Куйвашеву, что все планы на 2021 год будут выполнены. Бюджет уже утверждён, а Ростех согласовал его параметры.

"По гособоронзаказу, по линии военно-технического сотрудничества идёт работа, есть определённые перспективы. И по гражданскому направлению, что немаловажно, производство загружено и обеспечено контрактами", - пояснил гендиректор УВЗ.

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Областная газета Свердловской области

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