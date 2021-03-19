Парковку на главной площади Екатеринбурга вновь закроют ради ярмарки

Ярмарка выходного дня на площади 1905 года ждёт горожан и гостей уральской столицы. Фото: Галина Соловьёва.

20 и 21 марта в центре Екатеринбурга состоится традиционная ярмарка выходного дня. Вместо припаркованных машин на площади 1905 года появятся торговые ряды.

Посетителей ждут за покупками в оба дня с 09:00 до 17:00. Гостям ярмарки предложат приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары от производителей. На прилавках появятся мясные деликатесы и копчёности, рыба, сухофрукты, а также натуральный мёд с пасек Свердловской области, Башкирии, Алтая.

По данным организаторов, на ярмарке будет организовано три контрольно-пропускных пункта. Посетителя, забывшим маски дома, бесплатно предоставят средства индивидуальной защиты.

Известно, что парковку на площади закроют сегодня в 23:00. Свою работу она возобновит в 19:00 21 марта. Горожанам, приезжающим на ярмарку на машинах, предлагают парковаться на улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге ближайшего ТЦ, передаёт пресс-служба мэрии.

Напомним, первая в этом году ярмарка выходного дня на площади 1905 года состоялась 6 и 7 марта. "Облгазета" рассказывала и показывала, как она проходит.

Добавим, ранее власти Екатеринбурга заявили, что планируют освежить главную ярмарочную площадку города. Сейчас идёт разработка брендбука. Подробнее об этом читайте тут.

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