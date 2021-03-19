Антон Стуликов стал заместителем генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Фото: Владимир Мартьянов

О новой должности экс-генерального директора телекомпании «ОТВ» стало известно во время церемонии чествования победителей и лауреатов журналистской премии «Золотое перо России» в Москве, где Антона Стуликова наградили специальным призом Союза журналистов России «За профессиональное мастерство», представив его заместителем генерального директора Корпорации развития Среднего Урала.

Напомним, что Антон Стуликов покинул пост генерального директора телекомпании «ОТВ» в начале этого года после объединения телеканалов «ОТВ», «4 канала» и «Студии-41». В разговоре с журналистом «Облгазеты» он отметил, что стал советником губернатора Свердловской области на общественных началах, но уклонился от ответа на вопрос о своём назначении в Корпорации развития Среднего Урала. В Корпорации развития Среднего Урала и департаменте информационной политики Свердловской области отказались предоставить дополнительные сведения по этому вопросу.

Отметим, что новой управляющей ОТВ, «Четвёртого канала» и «Студии-41» стала Элеонора Расулова, которая начала тотальную перезагрузку этих телеканалов и их перевод на новый формат.