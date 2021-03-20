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Общество
20 марта 2021, 05:55

Большие планы маленьких территорий и новый фильм Данилы Козловского: главное в номере за 20 марта

Доброе утро! Рассказываем о главных материалах субботнего номера "Областной газеты".

Уральская глубинка продолжает удивлять: как выяснила "Облгазета", даже самые отдалённые муниципалитеты встречают эту весну с крупными проектами, которые совсем скоро станут реальностью. О некоторых, казалось, можно было только мечтать. На снимке – новый Дом культуры с библиотекой в деревне Кузнецово Таборинского района с населением в 450 человек. Сейчас он практически готов к открытию. Это событие настолько долгожданное, что поучаствовать в нём собираются даже люди, давно уехавшие из деревни.

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников выдвинулся на праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму. Он стал первым кандидатом в депутаты нижней палаты парламента от Свердловской области, зарегистрированным на внутрипартийное голосование. Особый интерес общественности прикован к политической судьбе Героя России Дамира Юсупова. Подробности - тут.

Российский актёр Данила Козловский представил в Ельцин Центре картину «Чернобыль», в которой он сыграл главную роль и выступил режиссёром. Нашему корреспонденту удалось побеседовать с ним. С рецензией на картинку можно ознакомиться здесь.

Областная газета Свердловской области
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