Темы дня

Общество
21 марта 2021, 10:15

Свердловчане отмечают праздник весны Навруз

Навруз

21 марта, отмечается национальный праздник тюркских и иранских народов Навруз. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня, 21 марта, отмечается национальный праздник тюркских и иранских народов Навруз, который в народе называют "персидским Новым годом". С праздником прихода весны мусульман поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор заявил, что в Свердловской области, где живут люди разных национальностей, Навруз стал одним из самых массовых праздников, а реализация взвешенной национальной политики является одним из важнейших направлений работы.

"В дни Навруза забываются любые обиды и ссоры. Люди стремятся совершать благие дела, оказывают бескорыстную помощь больным, сиротам, нуждающимся в поддержке, навещают людей старшего поколения, встречаются с родными и друзьями. Эта замечательная традиция близка и понятна уральцам – гостеприимным, открытым людям, высоко ценящим добрые поступки, отзывчивость, милосердие", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил национально-культурные объединения региона за большой вклад в укрепление межнационального мира и формирование уважительных взаимоотношений в обществе. Также он пожелал уральцам благополучия, здоровья, мира и добра.

Полный текст поздравления - в номере "ОГ" за 20 марта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.03.2021, 10:15 / Общество
Свердловчане отмечают праздник весны Навруз
21.03.2021, 09:15 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
20.03.2021, 20:22 / Общество
СКР проводит проверку по сообщению о падении наледи на ребёнка в Каменске-Уральском
20.03.2021, 17:57 / Общество
В Москве загорелся Измайловский кремль
20.03.2021, 17:43 / Общество
В конце марта Землю накроет трёхдневная магнитная буря