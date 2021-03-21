Свердловчане отмечают праздник весны Навруз

21 марта, отмечается национальный праздник тюркских и иранских народов Навруз. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня, 21 марта, отмечается национальный праздник тюркских и иранских народов Навруз, который в народе называют "персидским Новым годом". С праздником прихода весны мусульман поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор заявил, что в Свердловской области, где живут люди разных национальностей, Навруз стал одним из самых массовых праздников, а реализация взвешенной национальной политики является одним из важнейших направлений работы.

"В дни Навруза забываются любые обиды и ссоры. Люди стремятся совершать благие дела, оказывают бескорыстную помощь больным, сиротам, нуждающимся в поддержке, навещают людей старшего поколения, встречаются с родными и друзьями. Эта замечательная традиция близка и понятна уральцам – гостеприимным, открытым людям, высоко ценящим добрые поступки, отзывчивость, милосердие", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил национально-культурные объединения региона за большой вклад в укрепление межнационального мира и формирование уважительных взаимоотношений в обществе. Также он пожелал уральцам благополучия, здоровья, мира и добра.

Полный текст поздравления - в номере "ОГ" за 20 марта.