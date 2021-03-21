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21 марта 2021, 16:53

Кремль опубликовал фотографии с отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу в тайге

Владимир Путин

Владимир Путин и Сергей Шойгу катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки по тайге. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу отправились на отдых в один из регионов Сибири. По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, они катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки.

Напомним, о своих планах отправиться на выходные в тайгу российский лидер рассказал после выступления с речью в Лужниках в День воссоединения Крыма с Россией.

Фото: пресс-служба Кремля

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе. Они катаются на вездеходе, а также совершают пешие прогулки в тайге", - передаёт слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Фото: пресс-служба Кремля

Кроме того, Президент России показал министру обороны свою мастерскую, где он занимается изготовлением фигур из древесины.

Фото: пресс-служба Кремля

Областная газета Свердловской области

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