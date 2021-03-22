В Нижней Салде утвердили зоны охраны церкви, построенной на средства Демидовых

Никольская церковь расположена в центральной исторической части города Нижняя Салда. Фото: документ.

В Свердловской области утвердили зоны охраны Никольской церкви. Соответствующий приказ выпустило региональное Управление госохраны объектов культурного наследия.

Как говорится в документе, установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в Нижней Салде (ул. Розы Люксембург, 2). Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Известно, что на территории Никольской церкви разрешается проведение работ по сохранению объекта, размещению на фасадах информационных вывесок. При этом запрещается капстроительство, динамическое воздействие на грунты в зоне влияния объекта культурного наследия.