В Нижней Салде утвердили зоны охраны церкви, построенной на средства Демидовых

В Свердловской области утвердили зоны охраны Никольской церкви. Соответствующий приказ выпустило региональное Управление госохраны объектов культурного наследия.
Как говорится в документе, установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в Нижней Салде (ул. Розы Люксембург, 2). Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Известно, что на территории Никольской церкви разрешается проведение работ по сохранению объекта, размещению на фасадах информационных вывесок. При этом запрещается капстроительство, динамическое воздействие на грунты в зоне влияния объекта культурного наследия.
Никольская церковь расположена в центральной исторической части города Нижняя Салда. Она строилась на средства Демидовых в 1826-1832 годах, освящена в 1834-м.