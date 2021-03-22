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22 марта 2021, 14:42

На Мариинском прииске добыли четыре коллекционных изумруда

Сростки изумрудов

Драгоценные камни будут реализованы через аукцион. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На Мариинском прииске в новом блоке Малышевского месторождения шахтёры добыли четыре коллекционных сростка изумрудов общей массой более шести килограммов. Драгоценные камни будут реализованы через аукцион.

Новый блок Малышевского месторождения был открыт в январе 2021 года. Коллекционные камни были найдены шахтёрами с промежутками в несколько дней: самый маленький из них весит 1,3 кг, а самый большой – около 2 кг. Все они были подняты на поверхность вручную с глубины 260 метров.

"Столь крупные и интересные находки свидетельствуют о большом потенциале рудника, успешная работа которого положительно скажется на повышении качества жизни в посёлке Малышева", – заявил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

По словам гендиректора ООО "РТ-Капитал", под управлением которого находится Мариинский прииск, Кирилла Фёдорова, сейчас самородки проходят оценку в Гохране РФ. Он отметил, что коллекционные сростки изумрудов - большая редкость.

"Камни имеют правильную, характерную для изумрудов форму. Ценность этих образцов состоит в первую очередь в сохранности природной красоты камня, созданного несколько миллионов лет назад в недрах прииска на глубине 260 метров", - передаёт слова гендиректора ООО "РТ-Капитал" департамент информполитики Свердловской области.

Он предположил, что камнями заинтересуются скорее музеи и частные коллекционеры, нежели ювелиры.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Мариинский прииск является одним из трёх месторождений изумрудов в мире и единственным в России. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.

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Областная газета Свердловской области

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На Мариинском прииске добыли четыре коллекционных изумруда