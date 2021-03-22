"Семья года-2020" живёт в Кировграде

В семье победителей трое детей - два сына и дочь. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На Среднем Урале подвели итоги регионального конкурса "Семья года", который в 2020 году впервые за 28 лет прошёл в онлайн-формате. Победителями стала семья Собакиных-Рязановых из Кировграда.

Каждый год в конкурсе участвуют более 300 семей, однако только 12 из них становятся участниками областного этапа. На протяжении нескольких месяцев конкурсанты выполняли задания, фотографировались, снимали видеоролики, то есть, всячески демонстрировали свои таланты.

В финал конкурса прошли только шесть семей: семья Собакиных-Рязановых из Кировграда, семья Васильевых из Тавды, семья Созиновых из Кушвы, семья Шайдуровых из Шалинского района, семья Воробьевых из села Малобрусянское Белоярского района, семья Безбородовых из поселка городского типа Пышма.

В семье победителей трое детей - два сына и дочь. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, оба родителя отлично поют, мама занимается изготовлением домашних тортов, дочь ходит в балетную студию, а сыновья - увлекаются спортом и танцуют.

"У этого конкурса много задач: и улучшение демографической ситуации, и повышение статуса семьи, и пропаганда семейных традиций и ценностей. Но самое главное: мы хотим сказать спасибо нашим семьям-участникам за то, что они подают прекрасный пример другим, рассказывают о себе, делятся событиями из жизни и даже опытом", - отметил министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов.

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