Стали известны подробности проекта уральского "Диснейленда" в Екатеринбурге

Одной из особенностей объекта станет тематическая зона, посвящённая истории и культуре Уральского региона. Фото: документ.

В Екатеринбурге состоялись общественные обсуждения проекта застройки микрорайона Свободный-1. На его территории должен появиться парк развлечений – уральский "Диснейленд".

Исходя из представленного проекта, опубликованного на сайте мэрии, общая площадь будущего парка составит 94 гектара. На открытых площадках разместятся около 100-120 аттракционов и тематических площадок, на крытых – 10 аттракционов, также будет 10 американских горок.

Предполагается, что парк будет интересен для всех возрастных категорий. Посетителям предложат различные форматы: семейный развлекательный центр, парк экстремальных аттракционов, парк тематических аттракционов и развлечений, спортивно-развлекательный, экстремально-спортивный. Одной из особенностей объекта станет тематическая зона, посвящённая истории и культуре Уральского региона.

Ожидается, что парк будет работать всесезонно: 5 месяцев – ежедневно с 10:00 до 22:00 (12 часов) и 7 месяцев – пять дней в неделю с 11:00 до 21:00 (10 часов).

"Чтобы всё посмотреть, везде покататься, поиграть, возможно потребуется до 4-5 дней", – говорится в документации.

Для привлечения посетителей из других городов и регионов концепция уральского "Диснейленда" предусматривает организацию зоны временного проживания. Речь идёт о гостинице на 300 номеров (900 проживающих) и кемпинг (на 600 проживающих).

Фото: проект

Добавим, парк развлечений "Дрим воркс", он же уральский "Диснейленд" планировалось построить ещё к 2016 году.