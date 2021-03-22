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22 марта 2021, 20:10

Россияне за четыре дня приобрели туров с кешбэком на сумму более 1 миллиарда

Аэропорт

Спрос на путёвки в 2,5-3 раза превышает показатели 2020 года. Фото: Павел Ворожцов.

В рамках третьего этапа программы кешбэка за туры по России жители страны приобрели туров более чем на 1 млрд рублей. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что спрос на путёвки в 2,5-3 раза превышает показатели 2020 года.

Как сообщила Зарина Догузова, за прошедшие четыре дня с начала третьего этапа программы россиянам вернулось уже более 200 млн рублей. В числе самых популярных направлений: Московская область, Крым, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Алтай, Ставрополье, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область,

По словам главы Ростуризма, увеличение спроса на путёвки в 2021 году связан с тем, что в 2020 году многие россияне не воспользовались программой из-за необходимости соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

"Сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы, и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в третий раз. На данный момент бронирования распределяются практически равномерно, что как раз решает задачу расширения крыльев сезона", - передаёт слова Зарины Догузовой ТАСС.

Напомним, третий этап программы кешбэка за туры по России стартовала в ночь с 17 на 18 марта. Условия программы на третьем этапе останутся прежними: минимальный срок тура и проживания в гостинице – двое суток, максимальная сумма средств для возврата – 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году с целью поддержать туристическую отрасль в период пандемии коронавируса. Её первый этап прошёл в августе 2020 года. На втором этапе покупать туры и бронировать отели можно было с 15 октября по 5 декабря, а само путешествие осуществить до 10 января. За это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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