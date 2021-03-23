Средний Урал выводят на «Чистую воду», курорт на Шарташе, кухня уральской погоды и премия имени читателя – самое интересное в номере «Областной газеты» от 23 марта 2021 года

Доброе утро, дорогие читатели!

Сколько градусов сегодня показывает сервис прогноза погоды на Вашем смартфоне? А сколько – по ощущениям? синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Галина Шепоренко дала эксклюзивное интервью «ОГ». В нём она рассказала, каким прогнозам доверять, а каким – не стоит, почему одним постоянно приходят СМС о надвигающейся непогоде, а другим – нет, и кто определяет цифру в приписке «Ощущается как…»?

Воду в Париже можно пить прямо из-под крана, а сколько времени понадобится, чтобы обеспечить качественной питьевой водой жителей уральских сёл и городов? Достаточно ли для этого экологической реабилитации водоёмов, как могут помочь в этом деле волонтёры и для чего поднимать экокультуру населения? Об этом мы поговорили с министром природных ресурсов и экологии Свердловской областиАлексеем Кузнецовым.

В Интернете появились эскизы нового термального комплекса на южном берегу озера Шарташ – первая очередь будет построена до конца 2023 года. Судя по эскизам, это будет настоящий курорт – в нём предусмотрены бассейны под открытым небом и большая зона общепита. Рассказываем подробности.

В проекте «Читаем с пристрастием» мы сообщали об учреждённой в прошлом году Премии Людмилы Пачепской, что неожиданным образом связала Урал и Америку. Учредители благотворительного дара, россияне по происхождению, живут в США. Поэтому 2020-й с пандемией не позволил ни толком вручить премию, ни рассказать о ней. Но нынче накануне очередного вручения «ОГ» отправила вопросы в Америку. И Яков Пачепский, более полувека спутник Людмилы по жизни, рассказал о невероятной женщине, в честь которой, после ухода её из жизни из-за онкологии, и была учреждена единственная в своём роде премия – имени читателя…