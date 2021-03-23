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23 марта 2021, 10:55

Евгений Куйвашев поздравил свердловских метеорологов

Гидрометеорологическая служба Урала

В этом году Гидрометеорологической службе Урала исполняется 185 лет. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников гидрометеорологической службы с профессиональным праздником, который в России отмечается 23 марта. Глава региона отметил важность работы метеорологов в жизни каждого человека.

"Прогнозы погоды позволяют сохранить здоровье людей, вырастить хороший урожай, предотвратить тяжёлые последствия природных явлений: засуху, наводнения, пожары и многое другое. Спектр задач современной гидрометеорологической службы очень широк", – отметил губернатор.

Евгений Куйвашев напомнил, что в этом году Гидрометеорологической службе Урала исполняется 185 лет. Он поблагодарил метеорологов за добросовестный труд, высокий профессионализм, а также пожелал им крепкого здоровья и новых успехов в работе. Полный текст поздравления опубликован в сегодняшнем номере "Областной газеты".

Добавим, накануне профессионального праздника главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Галина Шепоренко дала эксклюзивное интервью "Облгазете".

"Днём своего рождения Гидрометслужба Урала считает начало наблюдений Екатеринбургской магнитной и метеорологической обсерватории – 1 января 1836 года", – рассказала она.

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Областная газета Свердловской области

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