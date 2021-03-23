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Общество
23 марта 2021, 10:20

С трёх улиц Екатеринбурга эвакуируют мешающие уборке снега машины

эвакуатор

На трёх улицах появятся временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", совмещённые с табличками "Работает эвакуатор". Фото: Алексей Кунилов.

Опубликован обновлённый список улиц Екатеринбурга, где горожане не смогут оставить свои автомобили. Временные ограничения связаны с уборкой снега.

По данным пресс-службы мэрии, в течение сегодняшнего дня масштабный вывоз снега запланирован с дублёра улицы Павла Шаманова. Кроме того, коммунальные службы приступят к вывозу снега с улиц Тверитина и Латвийской.

На указанных улицах появятся временные дорожные знаки "Стоянка запрещена", совмещённые с табличками "Работает эвакуатор". Эвакуации подлежат оставленные на обочинах и мешающие в уборке зимних осадков автомобили. Граждан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Областная газета Свердловской области

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